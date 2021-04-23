Сколько человек нужно вакцинировать для коллективного иммунитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек нужно вакцинировать в Казахстане, чтобы выработать коллективный иммунитет, рассказали эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что должны привиться 10-11 млн человек, чтобы получить коллективный иммунитет исходя из населения страны в 18-19 млн», - сказала доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Лаззат Ералиева во время брифинга в СЦК.

Тем временем заместитель директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул ответила, сколько человек не подлежат вакцинации в нашей стране.

«На сегодня дети и беременные не прививаются. Если брать страну в целом, то у нас проживает чуть более 19 млн человек. Ориентировочно около 6 млн - это дети до 18 лет, и возможно 6,5 млн человек - это дети и беременные. В сухом остатке остаются 13 млн человек», - сказала Манар Смагул.

«Вы знаете, что на сегодня Минздравом озвучены очень амбициозные планы по вакцинации 10 млн человек в текущем году, в третьем квартале текущего года. Это составляет 80% от подлежащего вакцинации контингента. Если мы привьем 80% подлежащего контингента (взрослое население от 18 лет и старше), то оптимальный уровень охвата как раз-таки позволит обеспечить снизить циркуляцию КВИ и тем самым вернутся к нормальной жизни», - считает эксперт.

Ранее эксперт Минздрава рассказала, что беременность можно планировать через два месяца после получения вакцины от коронавируса.