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    20:20, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько человек нужно вакцинировать для достижения коллективного иммунитета в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из 630 инфекционных коек заняты 24%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов на брифинге сообщил, что в стационарах находятся 153 пациента с коронавирусом. Из них 17 – в реанимации.

    «Продолжается кампания по вакцинации населения против коронавируса. Для достижения коллективного иммунитета в нашей области должны получить вакцину 311 тысяч человек. Сейчас первый компонент получили 29% от этого числа, прошли полный курс 20% от запланированного. В регионе есть четыре вида вакцин: казахстанская QazVac, российская «Спутник V», арабская Hayat-Vax и китайская CoronaVac. Вакцина имеется в достаточном количестве», - проинформировал К.Кусемисов.

    Он отметил, что вакцину можно получить в любом пункте, независимо от прикрепления к поликлинике.

    «Если первый компонент вакцины получили в другом регионе, то второй можно получить в нашей области. Прикрепление не влияет на место получения вакцины. Пункты вакцинации всем обеспечены. Пунктов достаточно. Мобильные бригады выезжают в крупные коллективы для вакцинации сотрудников. Основной генетический код штаммов остается неизменным. Поэтому вакцина будет действовать и против новых штаммов», - сказал К.Кусемисов.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация
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