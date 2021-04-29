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    12:03, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько человек необходимо провакцинировать для выработки коллективного иммунитета в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек необходимо провакцинировать для выработки коллективного иммунитета в столице, рассказал заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перед нами стоит общая задача выработки коллективного иммунитета, который поможет нам вернуться к прежнему ритму жизни», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

    Заместитель акима добавил, что гражданское общество не должно оставаться в стороне в социальных, общественных вопросах, происходящих в городе.

    «Сейчас важное значение имеет активность гражданского общества в вопросах вакцинации. На текущий момент важным этапом в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцинация населения. Для выработки коллективного иммунитета мы должны вакцинировать более 650 тыс. человек или 60% населения города», - пояснил Бахтияр Макен.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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