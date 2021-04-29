Сколько человек необходимо провакцинировать для выработки коллективного иммунитета в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек необходимо провакцинировать для выработки коллективного иммунитета в столице, рассказал заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед нами стоит общая задача выработки коллективного иммунитета, который поможет нам вернуться к прежнему ритму жизни», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

Заместитель акима добавил, что гражданское общество не должно оставаться в стороне в социальных, общественных вопросах, происходящих в городе.

«Сейчас важное значение имеет активность гражданского общества в вопросах вакцинации. На текущий момент важным этапом в борьбе с коронавирусной инфекцией является вакцинация населения. Для выработки коллективного иммунитета мы должны вакцинировать более 650 тыс. человек или 60% населения города», - пояснил Бахтияр Макен.