Сколько человек не будут платить взносы в Фонд медицинского страхования в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сколько и какие категории граждан в Карагандинской области не будут делать взносы за ОСМС, рассказали в Фонде медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Больше 980 тыс. жителей Карагандинской области не будут платить взносы в Фонд медицинского страхования. Они вошли в 15 льготных категорий граждан (дети, пенсионеры, официально безработные, студенты очной формы обучения, инвалиды, получатели АСП и т.д.) , за которых ежемесячно будет платить государство. Деньги за них будут поступать из бюджета в Фонд, который будет этими средствами финансировать медицинские организации. Эти граждане автоматически получают статус «застрахован» и доступ к дополнительному пакету медицинских услуг, помимо гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, который доступен всем без исключения.

«Такой категории, как «безработный», для того чтобы войти в число тех, за кого будет платить государство, необходимо встать на учет в центр занятости населения, только в этом случае он получит статус застрахованного. Если он официально не числится безработным, то он должен будет самостоятельно оплачивать взносы в фонд медстрахования с 2020 года», - пояснила главный эксперт Карагандинского филиала Фонда медстрахования Жанар Ракишева.

В целом по стране около 11 миллионов человек вошли в льготные категории. Это почти 60% от всего населения страны.