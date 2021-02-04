Сколько человек могут присутствовать на похоронных мероприятиях в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Не менее 80% сотрудников в Костанайской области остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников). Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача региона «Об ограничительных карантинных мерах и и поэтапном их смягчении», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе разрешается посещать парки, площади и скверы, набережные и иные места отдыха населения группами не более 3 человек или членов одной семьи.

При проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников), с соблюдением социальной дистанции.

Разрешается деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства.

В постановлении говорится о разрешении деятельности офисов государственных органов (организаций), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, при этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников).

В области разрешается деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные мастерские, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.).

Также говорится о разрешении деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Работа АО «Казпочта» будет организована с ограничением по времени с 9:00 до 18:00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

В постановлении говорится ограничить работу ЦОНов с 9-00 до 18-00 часов по предварительной записи, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно – дезинфекционного режима.

Также в области нужно обеспечить обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, в том числе на открытом воздухе, общественном транспорте, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения за исключением: детей в возрасте до пяти лет; случаев приема пищи в местах общественного питания, лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом, при соблюдении социальной дистанции.