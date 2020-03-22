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Сколько человек госпитализировано с подозрением на коронавирус в Нур-Султане

22 Марта 2020 11:27
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Сколько человек госпитализировано с подозрением на коронавирус в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова привела статистические данные касательно коронавируса в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 22 января в городе Нур-Султан развернуты инфекционные провизорные и инфекционные стационары. С 28 января 2020 года в стационарах данного профиля госпитализировано 1942 пациента. Из них 109 детей до 18 лет, или 6%. На 10 часов 22 марта находятся 1234 человека. В том числе 61 детей. Зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции», - сообщила Сауле Кисикова на брифинге в Управлении.

Из них граждане РК – 30, другого государства 1.

«Мужчин 32% или 10 случаев, женщин 78% или 21 случай. В возрастной структуре превалирует 68% или 21 случай у лиц от 30 до 49 лет. Двое детей до 18 лет. От 18 до 29 – 3 случая. От 50 до 59 – 4 случая, и старше 60 лет – 1 случай», - отметила она.

При этом, 26% или 8 случаев от зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией приходится на лиц, снятых с прибывших рейсов из стран категории 1 А.



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Ключевые слова: Акимат, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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