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Сколько человек еще нужно вакцинировать для коллективного иммунитета в СКО

14 Декабря 2021 14:47
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Сколько человек еще нужно вакцинировать для коллективного иммунитета в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снизился уровень госпитализации в инфекционные стационары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что в инфекционных стационарах сейчас находятся 369 пациентов, в реанимации – 37 человек. Загруженность коечного фонда составляет 22% и 31%, соответственно.

Среди детей COVID-19 болеют 100 человек, из них шесть находятся в стационаре инфекционного отделения детской областной больницы.

В то же время коллективного иммунитета в регионе не достигли. По словам К. Кусемисова, для этого необходимо вакцинировать еще 105 тысяч взрослых.

«Прививочные кабинеты будут работать и в выходные дни. Призываем всех получить вакцину. Первый компонент вакцины получил 265 701 человек, второй – 249 118. Продолжается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин препаратом Pfizer. Всего привиты 4 560 человек, в том числе 3 513 подростков, 928 кормящих и 119 беременных. Все чувствуют себя хорошо, нет никаких поствакцинальных реакций. С 22-го ноября проводится ревакцинация. Прошел ее 9 871 человек. Темпы хорошие. Население приходит в прививочные пункты. Жалоб и обращений по поводу побочных эффектов нет», - сказал К. Кусемисов.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Олеся Жуковень

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