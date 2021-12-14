Сколько человек еще нужно вакцинировать для коллективного иммунитета в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области снизился уровень госпитализации в инфекционные стационары, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что в инфекционных стационарах сейчас находятся 369 пациентов, в реанимации – 37 человек. Загруженность коечного фонда составляет 22% и 31%, соответственно.
Среди детей COVID-19 болеют 100 человек, из них шесть находятся в стационаре инфекционного отделения детской областной больницы.
В то же время коллективного иммунитета в регионе не достигли. По словам К. Кусемисова, для этого необходимо вакцинировать еще 105 тысяч взрослых.
«Прививочные кабинеты будут работать и в выходные дни. Призываем всех получить вакцину. Первый компонент вакцины получил 265 701 человек, второй – 249 118. Продолжается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин препаратом Pfizer. Всего привиты 4 560 человек, в том числе 3 513 подростков, 928 кормящих и 119 беременных. Все чувствуют себя хорошо, нет никаких поствакцинальных реакций. С 22-го ноября проводится ревакцинация. Прошел ее 9 871 человек. Темпы хорошие. Население приходит в прививочные пункты. Жалоб и обращений по поводу побочных эффектов нет», - сказал К. Кусемисов.
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