Сколько частных школ появилось в Казахстане за годы независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день количество частных школ в Казахстане составляет 408 единиц. Об этом сообщил председатель правления Финансового центра Министерства науки и образования РК Аскар Ибраимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2019-2021 годы динамика у нас очень хорошая. Открыто 287 частных школ. За весь период независимости у нас существовало всего 120 школ. Таким образом, общее количество школ на сегодняшний день 408. И темпы открытия новых частных школ с каждым годом растут», - сообщил он на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его данным, лидерами по открытию частных школ стали Туркестанская область (56) и Шымкент (52). В Алматы открылись 41 частная школа, в Нур-Султане – 29, Жамбылской области – 30, Алматинской области – 17, Кызылординской области – 16, Мангистауской области – 14 и Актюбинской области – 8 школ.

«Государству очень важно наличие частных школ, цель не только решение проблем дефицита мест, но и мы понимаем, что когда на рынок заходит новый игрок, с новыми образовательными программами, с новыми технологиями – это конкуренция, которая подстегнет и создаст предпосылки к улучшению качества образования», - добавил Аскар Ибраимов.

Он напомнил, что в стране есть возможность размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных школах. Методика подушевого финансирования состоит из двух компонентов. Первое – это операционные расходы на реализацию государственного общеобязательного стандарта образования (ГОСО). Для вновь вводимых частных школ на текущий год норматив составляет в среднем – 532 тысячи тенге. Второе – расходы на амортизацию здания за каждое вновь введенное ученическое место в год: при строительстве – 96 МРП (294 тыс. тенге), при реконструкции – 47 МРП. (143 тыс. тенге).