Сколько частных школ открылось в Казахстане за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году был отмечен настоящий бум открытия частных школ. Об этом заявил на своей странице в Facebook министр образования и науки РК Асхат Аймгамабетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почти 170 частных школ открыли свои двери в прошлом году. Это произошло, в первую очередь, благодаря введению подушевого финансирования и размещению госзаказа», - написал Асхат Аймагамбетов.

Министр также отметил, что в связи с реорганизацией вузов через конкурсные процедуры ректорами вузов были назначены молодые, но квалифицированные специалисты, выпускники Кембриджского, Пенсильванского университетов, Назарбаев Университета, других ведущих вузов мира и программы «Болашак». Провостами и проректорами также назначены более 20 выпускников ведущих вузов мира. Активно привлекали к работе в министерстве и подведомственных организациях членов Президентского молодежного кадрового резерва.