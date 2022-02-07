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Сколько частных школ открылось в Казахстане за год

7 Февраля 2022 12:33
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Сколько частных школ открылось в Казахстане за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году был отмечен настоящий бум открытия частных школ. Об этом заявил на своей странице в Facebook министр образования и науки РК Асхат Аймгамабетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Почти 170 частных школ открыли свои двери в прошлом году. Это произошло, в первую очередь, благодаря введению подушевого финансирования и размещению госзаказа», - написал Асхат Аймагамбетов.

Министр также отметил, что в связи с реорганизацией вузов через конкурсные процедуры ректорами вузов были назначены молодые, но квалифицированные специалисты, выпускники Кембриджского, Пенсильванского университетов, Назарбаев Университета, других ведущих вузов мира и программы «Болашак». Провостами и проректорами также назначены более 20 выпускников ведущих вузов мира. Активно привлекали к работе в министерстве и подведомственных организациях членов Президентского молодежного кадрового резерва.

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#Образование   #МОН  
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Автор:

Серик Сабеков

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