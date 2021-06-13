РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:10, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько часов можно работать подростку, разъяснили в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проводят рейды в торгово-развлекательных центрах и скверах. Именно здесь чаще всего пытаются подзаработать подростки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, основная цель рейдов – предотвратить эксплуатацию детского труда и разъяснить подросткам их законные права.

    «Многие дети не знают своих прав в сфере труда. Отсутствие трудового договора с работодателем может обернуться фактом неоплаты труда. Законодательство даёт возможность подростку зарабатывать, если это не мешает получать образование. Если подростку еще не исполнилось 14 лет, возможно трудоустройство в культурной сфере, но только с письменного согласия родителей», — пояснила начальник отделения ювенальной полиции Петропавловска Эльмира Абушева.

    Полицейские напомнили, что в возрасте от 14 до 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 36 часов в неделю. Детям нельзя трудиться ночью - с 22:00 до 06:00 часов, выполнять тяжёлые работы, работать во вредных и опасных условиях, сверхурочно, нести полную материальную ответственность. За нарушения этих требований работодателю грозит штраф.

    О фактах нарушений законности в области детского труда в Петропавловске можно сообщить в полицию по телефону: (7152)39-48-65, на канал «102» или через мобильное приложение «102».


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Права человека Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Сегодня, 13:42
    Крупнейшее задержание в РК: редких рачков на 150 млн тенге изъяли в СКО
    Сегодня, 13:37
    Джекпот лотереи Powerball превысил 1 миллиард долларов
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!