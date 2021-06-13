Сколько часов можно работать подростку, разъяснили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проводят рейды в торгово-развлекательных центрах и скверах. Именно здесь чаще всего пытаются подзаработать подростки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, основная цель рейдов – предотвратить эксплуатацию детского труда и разъяснить подросткам их законные права.

«Многие дети не знают своих прав в сфере труда. Отсутствие трудового договора с работодателем может обернуться фактом неоплаты труда. Законодательство даёт возможность подростку зарабатывать, если это не мешает получать образование. Если подростку еще не исполнилось 14 лет, возможно трудоустройство в культурной сфере, но только с письменного согласия родителей», — пояснила начальник отделения ювенальной полиции Петропавловска Эльмира Абушева.

Полицейские напомнили, что в возрасте от 14 до 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 36 часов в неделю. Детям нельзя трудиться ночью - с 22:00 до 06:00 часов, выполнять тяжёлые работы, работать во вредных и опасных условиях, сверхурочно, нести полную материальную ответственность. За нарушения этих требований работодателю грозит штраф.

О фактах нарушений законности в области детского труда в Петропавловске можно сообщить в полицию по телефону: (7152)39-48-65, на канал «102» или через мобильное приложение «102».