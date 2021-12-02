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Сколько бюджетных средств не освоили в Атырауской области

2 Декабря 2021 13:50
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Сколько бюджетных средств не освоили в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О неосвоении бюджетных средств в сумме 1,2 млрд тенге в Атырауской области сообщили в Счетном комитете по контролю за исполнением Республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ведомстве отметили, что проведенным аудитом установлено некачественное прогнозирование бюджета области, выразившееся в перевыполнении доходной части на 5,4 млрд тенге и неосвоении средств в сумме 1,2 млрд тенге, что привело к образованию свободных остатков на конец 2019 года в сумме 6,7 млрд тенге.

«Многочисленные нарушения при составлении отчетности по реализации проектов, уменьшение плановых назначений целевых индикаторов, искажение сумм, выделяемых на реализацию мероприятий приводят к необъективной оценке ситуации по социально-экономическому развитию региона», - пояснил член Счетного комитета Рашит Ахметов.

Ранее сообщалось, что в Счетном комитете объявили результаты аудита по использованию бюджетных средств по Атырауской области.


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#Атырауская область   #Бюджет  
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Автор:

Серик Сабеков

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