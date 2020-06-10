Сколько бюджетных средств использовано неэффективно, рассказали в Счетном комитете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Счетного комитета РК Наталья Годунова высказалась по поводу исполнения расходной части бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2019 год неэффективно использовано немногим менее 428 млрд. тенге, - в три раза больше предыдущего года. Очень важным считаем пересмотр организации исполнения самого бюджета. Процесс должен быть максимально транспарентен и оцифрован. В противном случае, неэффективные затраты будут расти. А работа над ошибками и своевременная корректировка недостаточно результативных экономических решений и вовсе не будут проводиться», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, это непозволительно в текущих условиях, когда, по оценкам мировых экспертов, экономики всех стран претерпят значительные структурные изменения.

«В особенности не диверсифицированные. И доходы от сырьевых ресурсов уже не будут способны покрывать потребности страны. В качестве наглядного примера. Уже сейчас, средства Нацфонда занимают одну треть в доходах бюджета и четвертую часть в его расходах. В этом году мы все-таки попытались посмотреть расходование государственных ресурсов через призму эффективности. По предложению депутатов в пилотном режиме был проанализирован экономический эффект от вложенных государственных инвестиций. Оценка проведена по расходам, оказывающим непосредственное влияние на развитие экономики. Это не только бюджет развития, но и капитальные затраты, субсидирование и кредитование», - подчеркнула спикер.

Как отметила Н. Годунова, доля таких расходов в общем объеме республиканского бюджета за 2019 год составила менее 14%.

«Тогда как именно они позволяют генерировать ресурсы для дальнейшего роста экономики. При этом в структуре данных расходов затраты на строительство, целевые трансферты на развитие не превысили и половину, составив немногим более 40%. Наряду с этим оценены 7 государственных программ, реализация которых завершилась в 2019 году. Влияние затраченных средств на достигнутые результаты проанализировано с учетом отложенного эффекта и в долгосрочной перспективе. Чего, к сожалению, пока еще нет в оценках уполномоченных органов», - заключила глава Счетного комитета.



