+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 26 °С
USD 398.59 EUR 449.09
RUB 5.79 CNY 56.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько бюджетных средств использовано неэффективно, рассказали в Счетном комитете

10 Июня 2020 12:17
Поделиться:
Сколько бюджетных средств использовано неэффективно, рассказали в Счетном комитете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Счетного комитета РК Наталья Годунова высказалась по поводу исполнения расходной части бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Нурлан Нигматулин: эффективность бюджета измеряется в достижении конкретных результатов
Поправки в Бюджетный кодекс РК внесут в ближайшее время Корректировать индикаторы госпрограмм запретят в Казахстане Сколько средств поступило в казахстанский бюджет в прошлом году

«За 2019 год неэффективно использовано немногим менее 428 млрд. тенге, - в три раза больше предыдущего года. Очень важным считаем пересмотр организации исполнения самого бюджета. Процесс должен быть максимально транспарентен и оцифрован. В противном случае, неэффективные затраты будут расти. А работа над ошибками и своевременная корректировка недостаточно результативных экономических решений и вовсе не будут проводиться», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, это непозволительно в текущих условиях, когда, по оценкам мировых экспертов, экономики всех стран претерпят значительные структурные изменения.

«В особенности не диверсифицированные. И доходы от сырьевых ресурсов уже не будут способны покрывать потребности страны. В качестве наглядного примера. Уже сейчас, средства Нацфонда занимают одну треть в доходах бюджета и четвертую часть в его расходах. В этом году мы все-таки попытались посмотреть расходование государственных ресурсов через призму эффективности. По предложению депутатов в пилотном режиме был проанализирован экономический эффект от вложенных государственных инвестиций. Оценка проведена по расходам, оказывающим непосредственное влияние на развитие экономики. Это не только бюджет развития, но и капитальные затраты, субсидирование и кредитование», - подчеркнула спикер.

Как отметила Н. Годунова, доля таких расходов в общем объеме республиканского бюджета за 2019 год составила менее 14%.

«Тогда как именно они позволяют генерировать ресурсы для дальнейшего роста экономики. При этом в структуре данных расходов затраты на строительство, целевые трансферты на развитие не превысили и половину, составив немногим более 40%. Наряду с этим оценены 7 государственных программ, реализация которых завершилась в 2019 году. Влияние затраченных средств на достигнутые результаты проанализировано с учетом отложенного эффекта и в долгосрочной перспективе. Чего, к сожалению, пока еще нет в оценках уполномоченных органов», - заключила глава Счетного комитета.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Мажилис,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив