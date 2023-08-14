Сколько будут выплачивать семьям погибших сотрудников лесоохраны в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Каждый член семьи погибшего сотрудника лесоохраны будет получать выплату в размере 40 процентов от заработной платы. Приказ опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Денежные выплаты производятся членам семьи сотрудника государственной лесной охраны, погибшего в результате увечья, полученного при исполнении служебных обязанностей. К членам семьи сотрудника государственной лесной охраны относятся супруг или супруга, а также дети, в том числе усыновленные, удочеренные, совместно проживающие пасынки и падчерицы, до достижения ими совершеннолетнего возраста или окончания учебного заведения очной формы в системе общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в системе высшего и (или) послевузовского образования в пределах, не превышающих 23-летнего возраста», - говорится в приложенном документе.

Выплата денежных средств осуществляется на основании решения (приказа) уполномоченного органа и производится при наличии средств в индивидуальных планах финансирования по обязательствам и платежам. Такженазначение денежной выплаты производится со дня гибели (смерти) сотрудника, курсанта или военнослужащего на основании заявления лица, имеющего право на ее получение, а также заключения военно-врачебной комиссии (экспертизы).

Выплата денежных средств прекращается в следующих случаях: прекращение гражданства РК у получателя, выезд получателя денежных выплат на постоянное место жительства за пределы РК, достижение получателем денежных выплат совершеннолетнего возраста и смерть получателя денежных выплат. Денежные выплаты, назначенные несовершеннолетним детям, выплачиваются их законным представителям.