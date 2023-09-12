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    13:51, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько будут выплачивать казахстанцам за сообщение о коррупционном преступлении

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Контроль за коррупционными преступлениями усиливается в Казахстане. С 15 сентября в стране вступают в силу Правила поощрения лиц, сообщивших о фактах коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции, утвержденные приказом Председателя Агентства по противодействию коррупции от 29 августа 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикора.

    Согласно документу, выплаты за сообщение о факте вымогательства будут определяться в зависимости от общей суммы ущерба, которая могла быть нанесена государству.

    При заведении административного дела о коррупционных правонарушениях сумма выплаты составит 30 МРП. Если будет открыто уголовное дело – от 40 до 100 МРП в зависимости от степени тяжести преступления. В случае, если размер взятки или причиненного ущерба превышает 1000 МРП, то единовременное денежное вознаграждение составит 10% от суммы, но не более 4000 МРП.

    Рассказать о факте коррупционного преступления и получить консультацию Агентства по противодействию коррупции можно по номеру 1424.


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