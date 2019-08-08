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Сколько будут стоить самые дорогие билеты на Олимпиаде в Токио

Автор:  
Татьяна Кудренок
8 Августа 2019, 09:25
Сколько будут стоить самые дорогие билеты на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио раскрыл стоимость премиальных билетов на главное спортивное событие следующего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

По данным японского агентства, максимальная цена на премиальные билеты на летнюю Олимпиаду в Токио, включая высококлассное питание, а также посещение церемоний открытия и закрытия, составит 6,35 миллиона иен (около 60 000 долларов США).

Организаторы планируют начать прием заявок на самые дорогие билеты в конце этого месяца. Билеты со всеми сопутствующими бонусами делятся на пять категорий, в зависимости от количества включенных билетов и популярности мероприятий. В самом полном комплекте держатели билетов получат допуск к 11 олимпийским соревнованиям, в том числе к финалам по легкой атлетике, таким как эстафета на 100 и 400 метров среди мужчин.

Гости с самыми дорогими билетами будут размещаться в роскошных лаундж-зонах с ресторанным обслуживанием, где смогут наблюдать за ходом Олимпийских игр. Организаторы также предлагают премиальные билеты только на церемонии открытия и закрытия за 1,8 миллиона иен.

Приблизительно 5,12 миллиона жителей Японии уже купили билеты на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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