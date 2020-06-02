Сколько будут стоить путевки в детские оздоровительные лагеря в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области планируют с 15 июня открыть летний сезон в оздоровительных лагерях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщила, что в этом году с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований будут работать 12 лагерей в восьми районах области и городе Петропавловске. Во всех загородных лагерях будет пятиразовое питание.

«Для охвата детей из социально уязвимых слоев населения области в бюджете предусмотрено 60,7 млн тенге. Аграрии приобрели для 511 детей из этой категории путевки на сумму 11,6 млн тенге», - сказала Г. Каримова.

Стоимость путевок колеблется от 16 до 35 тысяч тенге. Дешевле всего отдых в детском лагере обойдется жителям района М. Жумабаева. Самые дорогие путевки – в Петропавловске.

«Для обеспечения безопасного летнего отдыха и предотвращения несчастных случаев с детьми в загородных лагерях провели профилактические меры по дератизации и дезинфекции, имеется противопожарная сигнализация, проводится огнезащитная обработка деревянных конструкций, перезарядка огнетушителей и опашка территории минерализованной полосой. Приемка лагерей пройдет до 5 июня», - отметила Г. Каримова.

По ее словам, в этом году впервые в области откроют лагерь для одаренных детей. Его за три сезона смогут посетить 300 школьников.

Летом будут функционировать в онлайн-режиме 312 клубов «Жас сарбаз», дебатные школы, школы олимпийского резерва, школа лидерства, языковые школы.

«Впервые для академического развития школьников наш вуз планирует организовать онлайн-курсы «Умные каникулы» для школьников. На базе Назарбаев Интеллектуальной школы с 26 мая работает «Летняя школа-2020» по изучению английского языка в дистанционном формате для учащихся общеобразовательных школ», - добавила Г. Каримова.