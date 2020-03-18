Сколько будут стоить медицинские маски в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какие будут цены на медицинские маски в Алматы, рассказал замакима города Сапарбек Туякбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По маскам с сегодняшнего дня через ассоциации определили 48 аптек, это центровые, с хорошей логистикой доступные аптеки, которые охватывают все наши районы пропорционально. Каждый день им будет выделяться около 80 тысяч единиц (масок - прим.автор). Сегодня отпускаем 50 тысяч», - заявил он.
По его данным, цены на одноразовые трехслойные маски составит 87 тенге. А угольные маски будут отпускаться по 111 тенге.
«Эти цены на маски будем жестко мониторить», - добавил замаким.
Напомним, с 00.00 часов 19 марта город Алматы закроют на карантин. Въезд и выезд будет ограничен. Будет установлено 27 блокпостов.
На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев заболевания коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.
Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
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