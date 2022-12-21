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Сколько будут платить за детские сады родители в СКО

21 Декабря 2022, 20:20
Сколько будут платить за детские сады родители в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На общественном совете Северо-Казахстанской области обсудили размер родительской платы за место в детском саду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления образования Татьяна Протопопова пояснила, что размер подушевого финансирования рассчитывается по специальной методике. На 2023 год на одного воспитанника в североказахстанских детсадах траты составят от 20,4 до 99 тысяч тенге. Они зависят от местонахождения дошкольного учреждения, типа группы. В Петропавловске средняя величина расходов на одного ребенка в группах с неполным днем пребывания составляет 20,4 тысячи тенге, с пребыванием в течение 10,5 часов – 46,7 тысячи тенге, в санаторной – 68,9 тысячи тенге, специальной группе – 82,4 тысячи тенге. В районах в основном работают группы с пребыванием детей в течение 10,5 часов. Расходы варьируют от 46,7 до 99 тысяч тенге.

«Формирование стоимости родительской платы произведено с применением статистических данных розничных цен на основные продовольственные товары. При этом учтен индекс потребительских цен. Размер ежемесячной оплаты, взимаемой с родителей или законных представителей, составляет 100% затрат на питание независимо от возраста воспитанника. Он утверждается постановлением акимата области», - сказала Т. Протопопова.

На 2023 год предлагают установить средний размер родительской платы в группах с 10,5-часовым режимом пребывания для детей до трех лет в размере 13 160 тенге, для города – 16 278 тенге, от трех до шести лет -16 217 тенге, город – 19 900 тенге. В группах с 9-часовым режимом пребывания для детей до трех лет оплата составит 12 664 тенге, от трех до шести лет – 15 474 тенге. В четырех районах области работают группы с неполным днем пребыванием детей. Здесь средняя стоимость для детей до трех лет составит 4 895 тенге, от трех до шести лет – 5 734 тенге.

Всего в области функционируют 465 дошкольных организаций, которые посещает 18 071 ребенок. В том числе 76 детских садов, восемь комплексов «школа-детский-сад», 381 мини-центр. Из 465 детских садов 19 частные.


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