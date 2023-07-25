Сколько будут доплачивать казахстанским ученым за наличие научных званий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве науки и высшего образования озвучили размер доплат ученым за наличие научных званий. При наличии ученого звания уже с середины нынешнего года предусматривается установить доплаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Постановлением Правительства РК от 31.12.2015 года 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» предусмотрено ежегодное увеличение должностных окладов, в том числе, работников научных организаций и научных работников. Уже с 1 января 2023 года должностные оклады работников научных организаций увеличены на 18%, с января 2024 года – также на 18%, с января 2025 года – на 17%.

«Кроме того, в рамках норм, предусмотренных проектом Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки» предусмотрено увеличение размера доплат научным работникам за наличие научных званий. Дополнительные средства одобрены решением Республиканской бюджетной комиссии от 18 апреля 2023 года», - ответили в Министерстве науки и высшего образования на запрос МИА «Казинформ».

При наличии ученого звания, уже с середины нынешнего года предусматривается установить доплаты в следующих размерах:

25-кратного МРП для ассоциированного профессора (доцента) с ученой степенью кандидата наук, доктора философии и доктора по профилю (ранее – 17 МРП);

42-кратного МРП для ассоциированного профессора (доцента) с ученой степенью доктора наук (ранее – 34 МРП);

50-кратного МРП для профессора с ученой степенью кандидата наук, доктора философии, доктора по профилю и доктора наук (ранее – 17 МРП).

Отмечается, что доплаты будут осуществляться по основному месту работы при наличии соответствующего диплома или удостоверения о признании документа об образовании.