Сколько будет выделено на выплату нового пособия для многодетных семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько денег будет выделено на адресную социальную помощь в 2020 году, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2020 год мы предусматриваем порядка 41 млрд тенге, это соцпакет на следующий год. Я имею в виду затратную часть - то, что нужно будет купить. Соцпакет для детей до 18 лет и семей, которые получают адресную социальную помощь. Она будет двух видов для дошкольников – это будет детское питание и гигиенические средства. Для детей школьного возраста будет бесплатное горячее питание. Это для гарантированного социального пакета детей из малообеспеченных семей», - сказал Биржан Нурымыбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Министр также сообщил, сколько средств будет выделено на адресную социальную помощь.

«На АСП -107 млрд тенге, а на многодетных матерей - 178 млрд тенге», - уточнил Биржан Нурымбетов.