Сколько будет стоить высшее образование в новом учебном году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 университетов Казахстана вошли в список сильнейших вузов мира. Всего в рейтинге QS World University Rankings учтён 1421 вуз. В десятке первых оказались высшие учебные заведения США, Великобритании и Швейцарии. Наш лучший результат — 150-е место, его занял КазНУ имени аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

В лонг-лист топ-500 попали всего пять крупных национальных вузов РК, позиции гораздо ниже занимают сильные региональные университеты Алматы, Караганды, Павлодара и Туркестана.

Редакция Ranking.kz узнала, какой будет стоимость обучения в казахстанских вузах в текущем году. Ценовая информация разделена на два блока — по республиканским и по региональным вузам, — а также на четыре крупных профессиональных направления.

В первой группе самым дорогим вузом можно назвать Назарбаев Университет. Чтобы получить там гуманитарную специальность, нужно ежегодно перечислять на счёт вуза 7,5 млн тг. Обучение инженерной или IT-профессии обойдётся в 9 млн тг в год. За четырёхлетний период бакалавриата общая сумма составит 30 млн и 36 млн тг соответственно.

Второе место по стоимости платного обучения занял Университет КИМЭП. В вузе действует кредитная система, а общая сумма оплаты зависит от количества закрытых за год академических кредитов. С учётом всех обязательных предметов за четыре года учащийся должен заплатить 16,4 млн тг, за один год — около 4,1 млн тг. В тройке самых дорогостоящих также оказался Казахстанско-Британский технический университет. Здесь студенты также учатся по кредитной системе. Расчётная стоимость обучения за весь период бакалавриата составляет 9,6 млн тг, за один год — 2,4 млн тг.

Из 15 исследованных вузов наиболее часто встречающийся размер годовой платы за обучение составляет 1 млн тг. Как правило, технические и IT-специальности дороже, чем гуманитарные.

В большинстве региональных вузов стоимость года учёбы как минимум в два раза ниже. В большинстве из представленных в списке 10 крупных университетов областных центров цена варьируется в пределах 550–600 тыс. тг по педагогическим специальностям и социальным наукам и 730–760 тыс. тг по инженерным профессиям и IT-направлениям.

В начале текущего года вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев сообщил, что средняя стоимость обучения в казахстанских вузах составляет 300–400 тыс. тг. Чиновник пояснил, что вузы имеют академическую и управленческую свободу и сами определяют цены, ежегодно корректируют свой прайс в пределах инфляции. Представитель МНВО не исключил рост цен и в новом, 2023/2024 учебном году. Судя по опубликованным приказам руководства вузов о стоимости обучения с сентября, это удорожание уже произошло.

Согласно отчётам учебных заведений, за 2022 год вузы нарастили общий объём оказанных услуг на 15%. В 2021 году образовательные учреждения оказали услуг на 434,4 млрд тг, год спустя — уже на 499,7 млрд тг. Больше половины средств — 60,8% — поступило из бюджета, ещё 36,7% — за счёт населения. Лишь 2,5% студентов учились в коммерческих отделениях, и при этом за них платили предприятия. В январе–июне текущего года уже был заметен рост финансовых показателей. За образовательные услуги вузы получили 215,4 млрд тг — на 16% больше, чем в первом полугодии 2022-го.

По итогам прошлого года лицензии в Казахстане имели 116 вузов. Половина из них расположена в мегаполисах: в Алматы — 39, в Астане — 14, в Шымкенте — 8. В них учатся 58% всех будущих бакалавров. Звание самого «студенческого» города уже далеко не первый год принадлежит Алматы, где расположены сильные национальные университеты и академии, а абитуриенты имеют большой выбор при поступлении.

В регионах ситуация с вузами иная. После многолетней оптимизации системы высшего образования число университетов в стране сократилось со 125 в 2019 году до 116 в 2022-м. В настоящее время в крупных областях редко насчитывается 6–8 высших учебных заведений, в среднем на один регион приходится три вуза. Наблюдаются и диспропорции. Например, и в самой густонаселённой Туркестанской области с численностью граждан в 2,1 млн человек, и в небольшой Абайской области с населением в 610 тыс. граждан наблюдается одинаковое количество высших учебных заведений: по три в каждом из регионов. А на территории Алматинской области, где живут более 1,5 млн человек, и вовсе расположен лишь один вуз.

Проблемы платного образования касаются большей части казахстанских студентов, ведь два из трёх вчерашних абитуриентов учатся именно на коммерческих отделениях. Однако, судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за последние годы доля «платников» медленно снижается. Если в 2017 году 70,6% студентов регулярно платили вузу за образовательные услуги, то в 2022 году показатель уменьшился до 63,1%. Радует, что обладателей государственных грантов каждый год становится больше: с 29,4% пять лет назад до 36,9% по итогам прошлого года.

По информации профильного министерства, в текущем году в Казахстане было выделено рекордное за последние 30 лет количество грантов: 88,2 тыс. Претендентов на бесплатные места, как всегда, было больше: 94 тыс. человек. Самый большой конкурс был среди желающих стать стоматологами: 22 человека на место. Высокая конкуренция за гранты наблюдалась также среди «международников» и будущих дипломатов, правоведов и психологов: более 10 человек на место по каждой из специальностей.