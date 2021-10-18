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    14:38, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько будет стоить стоянка на новых платных парковках в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько будет стоить стоянка на новых платных парковках города Нур-Султана, сообщил руководитель ТОО «Парковочное пространство Астаны» Чингиз Досыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается ценообразования и тарифов. Здесь есть методика расчета, на сегодняшний день на бульваре Нуржол и в остальных частях города - по тарифу 100 тенге (за час). Но если смотреть по бенчмаркам, у нас, в принципе, нельзя сказать, что очень высокие (цены)», - сказал Чингиз Досыбаев, выступая на заседании Общественного совета города Нур-Султана.

    Спикер уточнил, что технологии позволяют разделять данные 100 тенге на поминутную тарификацию.

    «До 60% оплат на бульваре Нуржол при запуске платных парковок собирались именно с паркоматов, на сегодняшний день около 90% оплат ушло в онлайн, то есть или через приложение, или через другие инструменты, как Каспи.кз», - добавил Чингиз Досыбаев.


    Теги:
    Транспорт Цены и тарифы Астана Общество для mail.ru
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