Сколько будет стоить стоянка на новых платных парковках в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько будет стоить стоянка на новых платных парковках города Нур-Султана, сообщил руководитель ТОО «Парковочное пространство Астаны» Чингиз Досыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается ценообразования и тарифов. Здесь есть методика расчета, на сегодняшний день на бульваре Нуржол и в остальных частях города - по тарифу 100 тенге (за час). Но если смотреть по бенчмаркам, у нас, в принципе, нельзя сказать, что очень высокие (цены)», - сказал Чингиз Досыбаев, выступая на заседании Общественного совета города Нур-Султана.

Спикер уточнил, что технологии позволяют разделять данные 100 тенге на поминутную тарификацию.

«До 60% оплат на бульваре Нуржол при запуске платных парковок собирались именно с паркоматов, на сегодняшний день около 90% оплат ушло в онлайн, то есть или через приложение, или через другие инструменты, как Каспи.кз», - добавил Чингиз Досыбаев.