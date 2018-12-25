Сколько будет стоить проезд по трассе Астана - Темиртау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»» назвали стоимость проезда по трассе Астана - Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

Ставки платы за проезд составят по трассам Астана - Темиртау по предоплате - 200 тенге, наличными - 400 тенге, Алматы - Капшагай по предоплате - 100 тенге, наличными - 200 тенге, Алматы - Хоргос по предоплате - 300 тенге, наличными - 600 тенге.

Оплата за проезд по платному участку может производиться при выезде с платного участка на пунктах взимания платы или путем предоплаты, которую можно осуществить через терминалы оплаты (Qiwi, Касса 24), интернет www.payway.kz, платежные системы Народного банка, Сбербанка и т.д.

«При предоплате стоимость будет в 2 раза ниже, чем на пунктах взимания платы. То есть путь туда и обратно будет стоить 200 или 400 тенге на Астана - Темиртау для легковых автомобилей», - говорится в ответе компании на официальный запрос редакции Елорда Инфо.

Что касается грузовых автомобилей, то здесь тариф выше: 5, 10, 15, 20 или 25 тенге за 1 км по мере увеличения тоннажа.

«За счет чего мы хотим стимулировать водителей платить заранее? Делаем мы это, чтобы сократить очереди при проезде через наши пункты», - отмечается в сообщении.

Для автомобилистов пригородных поселков будет введен абонемент.

«Абонемент будет стоить тысячу тенге, действовать он будет в течение года. Получить его могут только владельцы автомобилей, зарегистрированных в прилегающих к трассе населенных пунктах», - уточнили в компании.

Если гражданин живет в одном из них, но машина стоит на учете в другом месте, придется платить за проезд на общих основаниях. Оформлять абонементы будут на пунктах взимания платы.

Для жителей поселка Жибек жолы проезд до первой арки бесплатный после выполнения процедуры регистрации. Поселок Косшы относится к дороге Астана - Киевка, она не платная.

Пока еще дата ввода платного проезда по трассе Астана - Темиртау не определена. В соответствии со статьей 5-1 Закона «Об автомобильных дорогах», решение об использовании автомобильной дороги общего пользования международного и республиканского значения на платной основе принимается уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам. Решение об использовании автомобильной дороги на платной основе должно быть опубликовано в течение 30 календарных дней со дня принятия решения в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на государственном и русском языках.

«В настоящее время разработан Приказ «Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения на платной основе», который находится на утверждении в Министерстве по инвестициям и развитию. После его утверждения и опубликования трасса станет платной», - говорится в сообщении.

По данным «КазАвтоЖола», интенсивность движения Астана - Темиртау составляет в среднем за сутки 10-12 тыс автомобилей. При этом на интенсивность влияет сезонный фактор.