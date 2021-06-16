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    17:14, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько будет стоить посещение кружков и секций детьми в рамках госзаказа

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут производиться расчеты подушевого финасирования на каждый кружок и секцию в рамках госзаказа, рассказала заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Кумис Сеитова, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «Ежегодно, начиная уже с этого года, акиматами всех областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента будут выделятся целевые средства на организацию деятельности творческих кружков и спортивных секций», - сказала Кумис Сеитова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, это даст возможность детям, посещать творческие кружки на бесплатной основе.

    «Расчеты на каждый кружок и ребенка производятся в соответствии с Методикой подушевого финансирования государственного творческого заказа. При этом стоимость кружка на одного ребенка в месяц может варьироваться в зависимости от региона, от интенсивности занятий и так далее»,- пояснила Кумис Сеитова.

    Было отмечено, что в реализации участвуют несколько сторон:

    Первая сторона: управления культуры областей, Нур-Султана, Алматы, Шымкента - в законодательстве они обозначены операторами. Их основная функция отбор поставщиков, распределение выделенных средств и комплектование контингента детей в порядке предусмотренной очередности.

    Вторая сторона: организаторы деятельности кружков – их мы обозначили поставщиками - могут выступать любые юридические лица, либо индивидуальные предприниматели, независимо от формы собственности, видов и типов, за исключением организаций образования.

    Третья сторона: получатели услуг- законные представители детей (родитель, опекун и др.), подавшие заявку на бесплатное посещение кружков детьми.



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