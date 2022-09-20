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Сколько болельщиков посетили третий бой Головкин — «Канело»
20 Сентября 2022, 03:00

Сколько болельщиков посетили третий бой Головкин — «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно, сколько болельщиков посетили третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок за принадлежащее мексиканскому боксеру звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе проходил на T-Mobile Arena и завершился победой Альвареса единогласным решением судей — 116-112, 115-113, 115-113. Таким образом, «Канело» сохранил у себя пояса WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring.

Как сообщает журналист Boxingscene.com Кит Идек, официальная посещаемость вечера бокса Головкин — «Канело» составила 19 519 человек.

Первый бой Головкина и «Канело» в 2017 году закончился спорной ничьей, а в 2018 году судьи отдали победу мексиканцу — решением большинства голосов.


Фото: sports.kz

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