Сколько больных коронавирусом зарегистрировано в РК с начала пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о количестве заболевших коронавирусом с начала пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 225 685 больных с положительным результатом COVID-19 и 49 817 случаев с КВИ-. Выздоровело 92% больных, из них 207 371 больной с КВИ+ и 45 235 больных с КВИ-», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

«В том числе за последние сутки зарегистрировано 954 случая КВИ+ и 7 случаев КВИ-, из них 10 с летальным исходом (9 - КВИ+, 1 - КВИ-)», - добавил министр.

Ранее министр рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.



