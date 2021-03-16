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    10:09, 16 Март 2021 | GMT +6

    Сколько больных коронавирусом зарегистрировано в РК с начала пандемии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о количестве заболевших коронавирусом с начала пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 225 685 больных с положительным результатом COVID-19 и 49 817 случаев с КВИ-. Выздоровело 92% больных, из них 207 371 больной с КВИ+ и 45 235 больных с КВИ-», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    «В том числе за последние сутки зарегистрировано 954 случая КВИ+ и 7 случаев КВИ-, из них 10 с летальным исходом (9 - КВИ+, 1 - КВИ-)», - добавил министр.

    Ранее министр рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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