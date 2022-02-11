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Сколько больных коронавирусом остаются в стационарах Атырауской области

11 Февраля 2022 07:18
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Сколько больных коронавирусом остаются в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области больными коронавирусной инфекцией занято 22,6% реанимационных коек. В отделениях реанимации к аппаратам ИВЛ подключены пять пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона получают лечение от коронавирусной инфекции 179 человек. Загруженность составляет 7,5% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации с коронавирусной инфекцией в областном центре и районах находятся 24 пациента, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 22,6% (на 106 мест).

Как ранее сообщалось, более трех тысяч подростков вакцинированы Pfizer в Атырауской области.



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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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