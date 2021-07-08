Сколько больных коронавирусом находится в реанимации в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Число людей, тяжело болеющих коронавирусом и находящихся в реанимациях, назвали медики в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день 38 пациентов с Covid-19 находятся в реанимациях. Пятеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Загруженность реанимационных койко-мест составляет 46,9% - на 81 место. В целом, в инфекционных стационарах лечение получают 596 человек.

Загруженность составляет 28,4 % (на 2098 койко-мест).Напомним, по распространению коронавируса Атырауская область находится в «красной зоне».

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса.



