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    22:30, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Сколько больных коронавирусом находится в реанимации в Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Число людей, тяжело болеющих коронавирусом и находящихся в реанимациях, назвали медики в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день 38 пациентов с Covid-19 находятся в реанимациях. Пятеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

    Загруженность реанимационных койко-мест составляет 46,9% - на 81 место. В целом, в инфекционных стационарах лечение получают 596 человек.

    Загруженность составляет 28,4 % (на 2098 койко-мест).
    Напомним, по распространению коронавируса Атырауская область находится в «красной зоне».

    Ранее сообщалось, что более 100 тысяч жителей Атырауской области привились от коронавируса.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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