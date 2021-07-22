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Сколько больных коронавирусом астанчан находятся в реанимации

22 Июля 2021 12:57
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Сколько больных коронавирусом астанчан находятся в реанимации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько больных коронавирусом находятся в реанимации в столице, сообщили в управления общественного здравоохранения города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уважаемые граждане, к сожалению, сложившаяся эпидемиологическая ситуация по сравнению с прошлым годом очень серьезная и страшная. Она сложнее лета прошлого года», - сказал руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов на брифинге.

По данным ведомства, всего в отделении реанимации находятся 230 пациентов, с КВИ – 203. Из них в крайней степени тяжести – 70 человек, на ИВЛ находится 47 пациентов.

В ведомстве поясняют, что в инфекционные стационары граждане стали поступать с тяжёлой формой заболевания в связи с тем, что занимаются самолечением. Несвоевременное обращение за медицинской помощью, лечение на дому напрямую антикоагулянтами приводит к тому, что пациентов приходится переводить в реанимацию тяжелыми.

Ранее сообщалось, что в столице полностью завершили курс иммунизации свыше 206 тысяч граждан».


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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