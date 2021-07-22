Сколько больных коронавирусом астанчан находятся в реанимации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько больных коронавирусом находятся в реанимации в столице, сообщили в управления общественного здравоохранения города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые граждане, к сожалению, сложившаяся эпидемиологическая ситуация по сравнению с прошлым годом очень серьезная и страшная. Она сложнее лета прошлого года», - сказал руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов на брифинге.

По данным ведомства, всего в отделении реанимации находятся 230 пациентов, с КВИ – 203. Из них в крайней степени тяжести – 70 человек, на ИВЛ находится 47 пациентов.

В ведомстве поясняют, что в инфекционные стационары граждане стали поступать с тяжёлой формой заболевания в связи с тем, что занимаются самолечением. Несвоевременное обращение за медицинской помощью, лечение на дому напрямую антикоагулянтами приводит к тому, что пациентов приходится переводить в реанимацию тяжелыми.

Ранее сообщалось, что в столице полностью завершили курс иммунизации свыше 206 тысяч граждан».