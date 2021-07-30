Сколько больных COVID-19 в тяжелом состоянии, рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сколько больных COVID-19 в тяжелом состоянии и сколько из них подключены к аппаратам ИВЛ, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение от коронавируса получает 1491 человек.

Загруженность составляет 51% (на 2 922 койко-место).

В отделениях реанимации лежат 80 пациентов, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность реанимационных составляет 78% (из 114 мест).