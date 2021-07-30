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Сколько больных COVID-19 в тяжелом состоянии, рассказали в Атырау

30 Июля 2021 21:45
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Сколько больных COVID-19 в тяжелом состоянии, рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сколько больных COVID-19 в тяжелом состоянии и сколько из них подключены к аппаратам ИВЛ, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение от коронавируса получает 1491 человек.

Загруженность составляет 51% (на 2 922 койко-место).

В отделениях реанимации лежат 80 пациентов, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Загруженность реанимационных составляет 78% (из 114 мест).

Атырауская область по темпам распространения коронавируса находится в «красной зоне». Как ранее сообщалось, 140 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19.

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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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