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    15:24, 31 Май 2021 | GMT +6

    Сколько больных COVID-19 находятся в реанимации в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сколько больных COVID-19 находятся в реанимации, сообщили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, по данным на утро 31 мая, в инфекционных стационарах Атырауской области лечение получают 460 человек, загруженность составляет 21,9% (на 2098 койко-мест). В отделении реанимации лежат 29 человек, загруженность составляет 35,8% (на 81 койко-место). К аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов.

    С начала пандемии в Атырауской области COVID-19 заболели 24 135 человек, из них выздоровели 22 891, что составляет 94,8% от числа заболевших. С марта 2020 года проведено более 1 миллиона ПЦР-тестов.

    Как ранее сообщалось, 1 294 жителя Атырауской области привились от коронавируса за выходные.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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