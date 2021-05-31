Сколько больных COVID-19 находятся в реанимации в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сколько больных COVID-19 находятся в реанимации, сообщили в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, по данным на утро 31 мая, в инфекционных стационарах Атырауской области лечение получают 460 человек, загруженность составляет 21,9% (на 2098 койко-мест). В отделении реанимации лежат 29 человек, загруженность составляет 35,8% (на 81 койко-место). К аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов.

С начала пандемии в Атырауской области COVID-19 заболели 24 135 человек, из них выздоровели 22 891, что составляет 94,8% от числа заболевших. С марта 2020 года проведено более 1 миллиона ПЦР-тестов.

Как ранее сообщалось, 1 294 жителя Атырауской области привились от коронавируса за выходные.