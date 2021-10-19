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    09:43, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько больных COVID-19 находится на стационарном лечении в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько снизилось количество тяжелобольных коронавирусом в Казахстане, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последний месяц ежесуточная заболеваемость снизилась в 2,1 раза, количество тяжелых и крайне тяжелых случаев снизилось в 1,6 раза», - сказал Алексей Цой.

    Также, по словам министра, отмечается уменьшение количества больных, находящихся на стационарном лечении, в 1,4 раза (с 13 тысяч по состоянию на 18 сентября до 9,1 тысячи человек на 18 октября), на амбулаторном лечении количество больных, находящихся на лечении, снизилось в 1,3 раза (с 57 тысяч до 43 тысяч больных).

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом снизилась на 17%.

    «В Казахстане за последние две недели заболеваемость снизилась на 17%. В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раза, а летальность - в 3,6 раза», - уточнил Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алексей Цой Общество Минздрав РК
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