Сколько блокпостов еще задействовано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории страны продолжаются оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Об этом на брифинге в СЦК заявил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством ведется работа по дальнейшей стабилизации ситуации в стране. Личный состав работает в условиях особого режима. Во всех регионах страны проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Правопорядок», в которых задействовано более 17 тысяч сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел», - сказал Санжар Адилов.

По его словам, в рамках мероприятий будет обеспечен подворный обход с целью выявления организаторов беспорядков и оружия, проверка арендных квартир, фермерских хозяйств и других объектов.

«Работает девять блокпостов. На них задействовано 200 сотрудников. Есть шесть станций «Рубеж». Они проводят проверку на наличие в проезжающих автомобилях запрещенных и похищенных предметов», - отметил Санжар Адилов.



