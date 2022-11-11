Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Сколько безработных зарегистрировано в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Ноября 2022, 19:48
Сколько безработных зарегистрировано в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О ситуации на рынке труда сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает МИА «Казинформ».

В III квартале 2022 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 8,8 млн человек, из них по найму работали 6,7 млн человек (76,1% от общего числа занятых в экономике), являлись самостоятельно занятыми 2,1 млн человек (23,9% от общего числа занятых в экономике).

По сравнению с III кварталом 2021 года общая занятость выросла на 12,5 тысяч человек, в сегменте наемных работников на 28,5 тысяч человек, численность самостоятельно занятых, напротив, сократилась на 16 тысяч человек.

Численность не полностью занятых (отработали меньше часов из-за снижения объемов работ, по инициативе работодателя, имеют гибкий график работы и другие причины) по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 8% и составила 299,3 тысячи человек.

В III квартале уровень безработицы (по методологии МОТ) оставался стабильным и составил 4,9%. Численность безработных составила 450,3 тысячи человек. Численность лиц, которые были без работы, но не искали работу или не были готовы приступить к работе (потенциальная рабочая сила) по сравнению с II кварталом 2022 года сократилась на 6,6% и составила 48,1 тысячи человек.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет составил 3,8%, доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, выросла на 0,1 п.п и составила 6,6%.

Официально на конец октября 2022 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 238,2 тысячи безработных. Доля зарегистрированных безработных по сравнению с предыдущим годом выросла на 0,5 п.п и составила 2,6% от рабочей силы.


Статистика   Занятость   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной