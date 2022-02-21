Сколько безработных насчитывается в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане уровень безработицы по итогам 4 квартала 2021 года составляет 4,6%. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Центра занятости населения акимата города Нур-Султан Талгат Есимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Одним из приоритетных задач города является обеспечение мерами занятости населения безработных граждан. В столице уровень безработицы согласно данным Бюро национальной статистики по итогам 4 квартала 2021 года составляет 4,6%, что ниже республиканского значения на 0,3 %», - сказал Талгат Есимов.
По данным ведомства, количество безработных в городе Нур-Султан составляет 28 226 человек, из них мужчин - 14 165, женщин - 14 061. Доля молодежи в их числе в возрасте 15-28 лет составила 22% или 6 203 человек.
При этом по итогам 2021 года в Центр занятости населения за трудовым посредничеством обратилось 18 924 человека.
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