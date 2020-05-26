Сколько безработных насчитывается в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Порядка 34 тысяч человек обратились в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) за выплатами по потере работы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За период действия ограничительных мер возросло количество зарегистрированных безработных от 120 тысяч до 170 тысяч», - сказал Акмади Сарбасов.
Вице-министр также добавил, что выросли и сами социальные выплаты по потере работы, осуществляемые Государственным фондом социального страхования.
«То есть если гражданин стал безработным, то он имеет право 40 процентов от дохода получать в течение шести месяцев. Таких на сегодняшний день более 34 тысяч, это те, что уже обратились в филиал фонда социального страхования», - пояснил Акмади Сарбасов.
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