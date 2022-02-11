Сколько беременных скончались от КВИ в прошлом году в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Проблемы и перспективы развития медицинской сферы были подняты на онлайн-заседании акимата по итогам социально-экономического развития Карагандинской области за 2021 год. Глава региона Женис Касымбек заострил внимание на сообщениях жителей в соцсетях, критикующих качество содержания, питания и отношения медперсонала в стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Огромная работа медиков нивелируется качеством питания, обслуживания и прочим. Врачи на передовой в период пандемии большую героическую работу проводят, а чиновники от медицины не видят проблем или закрыли на них глаза. Возникает ощущение, что вы не читаете, что пишут жители. Наведите порядок в этом вопросе, разберитесь с подрядчиками, проведите мониторинг, анализ, опрос пациентов», – сказал Женис Касымбек.

Руководитель управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев проблему признал и рассказал о планах по реорганизации служб поддержки пациентов. В ближайшее время контроль за их работой будет закреплён за наблюдательным советом, куда войдут представители общественности и депутаты маслихата.

Сегодня в регионе отмечается снижение смертей от туберкулёза и онкологических заболеваний. При этом острыми остаются вопросы материнской и детской смертности. В прошлом году от коронавируса скончались семь беременных женщин. Причины столь высоких показателей и методы по их устранению озвучил Гамаль Токсамбаев.

«Во-первых, это дефицит и недостаточный уровень квалификации специалистов службы родовспоможения, а также неудовлетворительная оснащённость её подразделений. Есть вопросы по организации медицинской помощи в поликлиниках, в том числе обеспечение её безусловной доступности и своевременности. Решения указанных проблем легли в основу проекта развития системы здравоохранения в Карагандинской области на 2022 год», – сообщил Гамаль Токсамбаев.

Крупные медицинские организации будут оснащаться современной техникой. Увеличится число специалистов, получающих постдипломное образование в резидентуре. В этом году по направлению «охрана матери и дитя» будет выпущено 26 резидентов.

При этом при решении проблемы дефицита врачей во главу угла ставится обеспечение служебным жильём. В 2021 году молодые специалисты получили 199 благоустроенных квартир. В этом году будет выдано не менее 200 квартир.

Продолжится совершенствование инфраструктуры здравоохранения. Завершается строительство областной детской многопрофильной больницы на 200 коек. Достроят операционно-реанимационный блок областного онкологического диспансера. Это позволит увеличить число операций на 1000 в год. Планируется открытие пяти поликлиник в шаговой доступности. Достигнуто соглашение с корпорацией «Казахмыс» о строительстве консультативно-диагностического центра в Сатпаеве.

Есть планы и по развитию сельского здравоохранения. В этом году построят ещё четыре фельдшерско-акушерских пункта.