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Сколько беременных и подростков получили вакцину от коронавируса в РК
16 Января 2022 08:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин препаратом «Pfizer» в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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По данным Министерства здравоохранения, 15 января вакциной «Pfizer» провакцинировано
Первой дозой:
Подростки – 350 852,
Беременные женщины – 24 192,
Кормящие женщины – 61 260
Второй дозой:
Подростки – 180 724,
Беременные женщины – 11 808,
Кормящие женщины – 31 530.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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