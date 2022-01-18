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Сколько беременных и кормящих женщин привились от COVID-19 в Казахстане
18 Января 2022 08:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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По данным на 17 января, первой дозой вакциной Pfizer провакцинировано: п одростков – 364 591, б еременных женщин – 24 813, к ормящих женщин – 63 430.
Вторую дозу получили 191 154 п одростка, 12 302 б еременные женщины, 33 311 к ормящих женщин.
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