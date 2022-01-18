Сколько беременных и кормящих женщин привились от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По данным на 17 января, первой дозой вакциной Pfizer провакцинировано: п одростков – 364 591, б еременных женщин – 24 813, к ормящих женщин – 63 430.

Вторую дозу получили 191 154 п одростка, 12 302 б еременные женщины, 33 311 к ормящих женщин.







