Сколько бензина произведено в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев сообщил о производстве нефтепродуктов за четыре месяца текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам января-апреля текущего года произведено более 4,1 млн тонн нефтепродуктов, данный показатель составляет 105,4% к плану отчетного периода, в том числе показатель по автобензину составил 1,5 млн тонн, т. е. 105%», – сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

Объем производства дизельного топлива, по его словам, составил 1,5 млн. тонн, что составляет 100% к плану отчетных месяцев.

«Показатель по авиатопливу составил 170 тыс. тонн, т. е. 103,1% к плану. Что касается производства мазута, то его показатель равен 912 тыс. тонн и составил 120% к плану», – заключил министр.

Ранее он сообщил об объемах добычи и экспорта нефти. «Объем добычи нефти и конденсата за указанный период составил 28,1 млн. тонн, к плану на январь-апрель текущего года 99,4%. Причиной снижения объемов добычи нефти и конденсата к плану отчетного периода стали внеплановые ремонтные работы на Карачаганакском месторождении, проходившие в апреле т. г.», – подчеркнул глава Минэнерго.

Он также рассказал о темпах добычи газа .



