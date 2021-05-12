РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:49, 12 Май 2021 | GMT +6

    Сколько бензина произведено в Казахстане в 2021 году

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев сообщил о производстве нефтепродуктов за четыре месяца текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам января-апреля текущего года произведено более 4,1 млн тонн нефтепродуктов, данный показатель составляет 105,4% к плану отчетного периода, в том числе показатель по автобензину составил 1,5 млн тонн, т. е. 105%», – сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    Объем производства дизельного топлива, по его словам, составил 1,5 млн. тонн, что составляет 100% к плану отчетных месяцев.

    «Показатель по авиатопливу составил 170 тыс. тонн, т. е. 103,1% к плану. Что касается производства мазута, то его показатель равен 912 тыс. тонн и составил 120% к плану», – заключил министр.

    Ранее он сообщил об объемах добычи и экспорта нефти. «Объем добычи нефти и конденсата за указанный период составил 28,1 млн. тонн, к плану на январь-апрель текущего года 99,4%. Причиной снижения объемов добычи нефти и конденсата к плану отчетного периода стали внеплановые ремонтные работы на Карачаганакском месторождении, проходившие в апреле т. г.», – подчеркнул глава Минэнерго.

    Он также рассказал о темпах добычи газа .



    Теги:
    Нефть/газ Нефть Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!