Сколько автотранспорта перешло на сжиженный газ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Производство сжиженного нефтяного газа в 2021 году составило 3,17 млн тонн. План на 2022 год – 3,2 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 60% основного потребления сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке приходится на автотранспорт. С 2019 года количество автотранспорта, переведенного на сжиженный газ, к 2021 году выросло в 2,2 раза и достигло более 310 тыс единиц», - уточнил Болат Акчулаков.

Было отмечено, что в соответствии с поручением Главы государства от 5 января текущего года по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, по рынку сжиженного газа были приняты следующие срочные меры:

- установлены розничные цены на сжиженный нефтяной газа в коридоре от 50 до 75 тенге/литр в зависимости от отдаленности региона;

- снижены предельные оптовые цены на сжиженный нефтяной газа с 38,7 до 28 тыс тенге.

- приостановлены Правила торгов до 1 января 2023 года, согласно которым Министерство энергетики будет реализовывать сжиженный газ вне электронных торгов;

- утвержден приказ по внесению поправок в Правила формирования плана поставки, согласно которому расширен Перечень субъектов, имеющие право оптовой и розничной реализации на территории республики.