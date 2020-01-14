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вчера 22:01
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вчера 21:40
Сколько автомобилей зарегистрировано в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 3,7 млн автомобилей зарегистрировано в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
Такая цифра была зафиксирована к 1 декабря 2019 года.
Вместе с тем только за прошедший год в Казахстане зарегистрировано 806 842 легковых автомобиля, что меньше на 0,7% к соответствующему периоду прошлого года.
В Комитете также привели статистику и по количеству дорожно-транспортных происшествий.
За январь-ноябрь 2019 года было зарегистрировано 14 835 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 21 690 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность увеличилась на 4,2%.
По состоянию на 1 декабря 2019 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 68 356 страховых выплат на сумму 26,9 млрд тенге.
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