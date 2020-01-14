Сколько автомобилей зарегистрировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 3,7 млн автомобилей зарегистрировано в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Такая цифра была зафиксирована к 1 декабря 2019 года.

Вместе с тем только за прошедший год в Казахстане зарегистрировано 806 842 легковых автомобиля, что меньше на 0,7% к соответствующему периоду прошлого года.

В Комитете также привели статистику и по количеству дорожно-транспортных происшествий.

За январь-ноябрь 2019 года было зарегистрировано 14 835 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 21 690 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность увеличилась на 4,2%.

По состоянию на 1 декабря 2019 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 68 356 страховых выплат на сумму 26,9 млрд тенге.