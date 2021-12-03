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Сколько автомобилей, произведенных в Костанайской области, отправлено на экспорт

3 Декабря 2021 17:43
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Сколько автомобилей, произведенных в Костанайской области, отправлено на экспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько автомобилей, произведенных в Костанайской области, отправлено на экспорт, рассказал на брифинге в СЦК глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего с конвейера ТОО «Сарыарка Автопром» за истекший период сошли – 44 115 единиц, из которых более 6 тыс. автомашин направлены на экспорт», - сказал Архимед Мухамбетов.

Аким также добавил, что более половины всех произведенных автотранспортных средств республики сходят с конвейеров предприятий Костанайской области (за 9 месяцев т.г. по РК произведено всего – 63 559 единиц, г.Костанай – 38 309 единиц).

Ранее сообщалось, что машиностроительной отраслью Костанайской области с начала 2021 года произведено продукции на 363,7 млрд. тенге. «С января этого года произведено продукции на 363,7 млрд. тенге с ростом на 20,8%. Доля машиностроения составляет 41,5% от общего объёма обрабатывающей промышленности региона», - сказал Архимед Мухамбетов.

По данным акимата, автопромом с марта 2021 года начата сборка автомобилей марки «KIA» и за отработанный период уже собрано 7 863 единиц.

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#Костанайская область   #Акимат   #Экономика   #Транспорт  
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Автор:

Серик Сабеков

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