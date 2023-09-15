Сколько автомобилей насчитывается в Казахстане

Количество автомобилей в Казахстане переступило рубеж в 5 миллионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

По данным Министерства внутренних дел РК, в июле 2023 года на учет поставлено 169,3 тысячи единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился в 1,8 раза, в том числе легковых автомобилей - в 1,8 раза, автобусов - в 2,2 раза и грузовых автомобилей – 1,8 раза.

По состоянию на 1 августа 2023 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 015,2 тысячи единиц, из них 87,9% – легковые автомобили, 10% – грузовые и 2,1% – автобусы. За год количество автомобилей выросло на 15%.

В то же время из общего количества зарегистрированных легковых автомобилей наибольшую долю – 45,1% составляют легковые автомобили с объемом двигателя от 1500 до 2000 куб. см, с объемом двигателя до 1500 куб. см – 18,1%, с объемом двигателя от 2000 до 2500 куб. см - 17,3%, с объемом двигателя от 2500 до 4000 куб. см – 15,1%, свыше 4000 куб. см. – 1,9%.

Самое большое количество легковых автомобилей с объемом двигателя от 1500 до 2000 куб. см в Алматинской области – 223 тысячи единиц, Алматы – 200,7 тысячи единиц, Астане - 153,7 тысячи единиц, в Карагандинской – 151 тысячи единиц и Восточно-Казахстанской – 137,4 тысячи единиц областях.

Среди грузовых автомобилей наибольшая доля приходится на грузовики с объемом двигателя свыше 4000 куб. см (72% от общего количества зарегистрированных грузовых автомобилей).