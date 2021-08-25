Сколько автомашин закуплено для проведения переписи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Многие казахстанцы, узнав, что один этап переписи населения будет проводиться онлайн, заинтересовались тем, как будет обеспечена безопасность личных данных. Этот и другие вопросы Агентство «Казинформ» задало специалистам Бюро национальной статистики. Предлагаем читателю краткое изложение ответов.

- Как защищаются личные данные респондентов при проведении переписи населения?

- Информационная система Бюро национальной статистики внесена в перечень особо важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры и находится под наблюдением Государственной технической службы Комитета национальной безопасности РК. Ежеквартально проводятся проверки с целью выявления слабых мест в системе.

В качестве специальной защиты сайта sanag.gov.kz обмен информацией между сервером и пользователем защищен протоколом https, получен SSL-сертификат одного из крупнейших в мире сертификационных центров – Sectigo. В ходе переписи населения передача данных на центральный сервер будет осуществляться двумя способами. Первый – пакетная передача данных оператору сотовой связи с планшета в онлайн режиме через защищенную сеть (без подключения к Интернету). Такой вид связи интервьюер может использовать на всех уровнях (городском, районном, сельском) в зоне работе оператора, с помощью планшета.

Второй способ применяется при проведении опроса в отдаленных селах с неустойчивой сотовой связью. Для интервьюера предусмотрена возможность передачи данных на центральный сервер через специальную сеть, к которой подключены местные исполнительные органы (акиматы сельских округов). Этот вид связи доступен для городских, районных, сельских акиматов.

Можно также передавать информацию через ведомственную сеть для передачи данных Бюро, к которой подключены все территориальные органы статистики. Все отправляемые файлы зашифрованы.

- Какие документы может запросить интервьюер у жителя для переписи? Есть у интервьюера право делать копии, фотографировать документы?

- У интервьюера, проводящего перепись, должны быть: шарф синего цвета с символикой «Перепись населения»; сумка синего цвета; планшет и документ-бейдж, показывающий, что он интервьюер. В этом документе есть фотография, указывается имя и фамилия, печать соответствующего территориального органа статистики и номер. Этот номер можно проверить путем введения в строку «поиск интервьюера» на сайте sanaq.gov.kz. Если житель сомневается в том, что получающий данные является интервьюером, предусмотрена возможность проверить это, позвонив на номер 1446 или единый номер 8 8000 800 878.

Интервьюер не имеет права копировать и фотографировать документы.

Спрашивать у респондента его индивидуальный идентификационный номер интервьюер может только для того, чтобы удостовериться в подлинности данных. Путем занесения ИИН в планшет он получает первичные данные о лице, подлежащем переписи.

Отметим, данные, заносимые в планшет, сразу после завершения получения ответов на вопросы переписи, шифруются и, по специальным защищенным каналам связи, поступают прямо на центральный сервер Бюро национальной статистики. У интервьюера нет возможности скопировать данные с планшета или передать их кому-либо. Следует также учесть то обстоятельство, что интервьюеры, принимаемые на работу на платной основе, подписывают договор о том, что не будут передавать третьим лицам личные данные граждан. За нарушение этого условия предусмотрена ответственность по закону.

- Сколько процентов населения планируется охватить онлайн-переписью, и сколько процентов оффлайн-переписью?

- Бюро национальной статистики рассматривает онлайн-перепись в качестве альтернативного способа, предоставленного населению во время пандемии. Следует отметить, что цифровые технологии во время переписи используются впервые. Сколько граждан выберут онлайн-способ, будет известно только после завершения переписи.

Онлайн-перепись в странах СНГ практикуется только в Беларуси. В этой стране, как и у нас, перепись проводилась двумя способами. В итоге, 22 процента населения воспользовались онлайн-способом.

- Сколько автомашин и каких моделей было приобретено или будет приобретено для проведения национальной переписи за счет бюджетных средств? Каким органам передадут в собственность эти автомашины после завершения переписи?

- Для нужд районных управлений статистики закуплено 138 единиц автомашин ВАЗ 21214 «Нива» отечественного производства на общую сумму 475,4 миллиона тенге. Эти автомашины будут использованы для проведения мероприятий, связанных с переписью в регионах: доставка необходимых материалов; объезд участков; замена, при необходимости, планшетов, используемых интервьюерами и других. После завершения переписи будут использоваться для служебных целей районными управлениями статистики. В частности, будут на постоянной основе проводиться исследования, касающиеся уровня жизни и занятости населения, сельскохозяйственные переписи. Следует также учесть, что автомашины, используемые районными управлениями, не обновлялись более 10 лет.

- Как будут унифицированы данные лиц, которые не впустят интервьюера или откажутся отвечать на вопросы? Сколько процентов населения отказывались от участия в прежних переписях?

- В этом году перепись будет проводиться двумя способами. Предусмотрен ответ на вопросы переписного листа онлайн-способом. То есть, каждый респондент будет выбирать удобный для него способ. Для этого дается срок 45 дней (с 1 сентября по 15 октября). Если в течение этого времени респондент не ответит, интервьюер придет к нему домой. В соответствии с Законом «О государственной статистике», граждане обязаны предоставлять данные, необходимые для использования в статистических целях.

Если, по каким-то причинам, респондента не оказалось дома, интервьюер оставляет уведомление с указанием своего номера телефона и имени. Затем еще раз посещает этот адрес. Если гражданин откажется отвечать на вопросы переписчика, он будет включен в список отказавшихся, который рассмотрит районная, городская, областная комиссия.