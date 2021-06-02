Сколько автодорог станут платными в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане до 2025 года планируется внедрить платный проезд на 11 тыс. км автомобильных дорог. Об этом сообщил министр индустрии и инфрастрктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, до 2025 года планируется внедрить платность на 11 тыс. км автомобильных дорог. На первом этапе в 2021 году планируется открыть платное движение на 5,8 тыс. км», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития рассказал, какими будут цены на проезд по платным дорогам Казахстана.

«На качество дорог влияет и то, как они содержатся. Для этого внедряется платность, которая позволит в полной мере покрыть затраты содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет. Здесь хотел остановиться на расценках. Ставки платы были утверждены Правительством РК в 2013 году, когда внедрили первую платную систему на дороге «Астана-Щучинск», при этом эти расценки сохраняются и на новых участках», - пояснил Бейбут Атамкулов.