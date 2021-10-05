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    11:08, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько автодорог реконструируют и отремонтируют в Мангистауской области

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    НУР-СУЛТАН КАЗИНФОРМ – Сколько местных автомобильных дорог будет реконструировано и отремонтировано в Мангитауской области, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До 2025 года в рамках Комплексного плана будет реконструировано и отремонтировано 34 местных дороги протяженностью 791 км. За счет выполненных работ в регионе показатель нормативного состояния дорог местного значения достигнет 100%», - сказал Бейбут Атамкулов.

    На эти цели планируется выделение 56,5 млрд тенге, из них:

    - 2021 год республиканский бюджет – 1,5 млрд. тенге, местный бюджет – 0,92 млрд. тенге;

    - 2022 год республиканский бюджет – 4,6 млрд. тенге, местный бюджет – 1,5 млрд. тенге;

    - 2023 год республиканский бюджет – 7 млрд. тенге, местный бюджет – 7 млрд. тенге;

    - 2024 год республиканский бюджет – 8 млрд. тенге, местный бюджет – 8 млрд. тенге;

    - 2025 год республиканский бюджет – 9 млрд. тенге, местный бюджет – 9 млрд. тенге.

    Ранее сообщалось, что Правительство РК одобрило Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы.

    «Мангистауская область является регионом с большим потенциалом развития. Реализация Комплексного плана придаст новый импульс развитию области. Всего за 5 лет реализации комплексного плана будут исполнены 214 мероприятий на сумму 2,1 трлн. тенге. Экономика региона за указанный период вырастет на 32%», - сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин.



    Теги:
    Дороги МИИР РК Экономика Мангистауская область
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