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Сколько автобусов выходит на рейсы в выходные дни в Нур-Султане

17 Января 2020 11:29
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Сколько автобусов выходит на рейсы в выходные дни в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Астана LRT рассказали, сколько автобусов выходят на рейсы в выходные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день выход общественного транспорта в рабочий день составляет 871 график (автобус – прим. ред.), в субботние дни - 719 графиков, воскресные дни - 709 графиков», - сообщили в пресс-службе Астана LRT. Согласно предоставленной организацией информации, расписание общественного транспорта составляется с учетом следующих факторов: тип маршрутов (город, экспресс, пригород); период загруженности маршрутов; обслуживание типов районов (спальные, деловые, социальные и т.д.); время начала работы по спросу; интервал движения по спросу; время проезда по периодам времени.

В «Астана LRT» также объяснили, что распределение графиков по дням недели определяется индивидуально к каждому маршруту. К примеру, по дням недели меняются период загруженности, время проезда, требуемое время начала и спрос населения.

«В выходные дни маршруты курсируют согласно субботнему и воскресному расписанию движения. В выходные дни свойственны перераспределение пассажиропотока и меньшая загруженность на улично-дорожной сети», - добавили в пресс-службе организации.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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