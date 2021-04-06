Сколько аварий за сутки происходит на дорогах Петропавловска
По информации пресс-службы департамента полиции, в результате ДТП участники дорожного движения получают легкий вред здоровью, машины – механические повреждения.
Одной из частых причин аварий является невнимательность водителей при совершении манёвра.
«В числе других наиболее распространённых — нарушения очерёдности проезда перекрёстков и несоблюдение дистанции. Убедительно просим всех участников дорожного движения быть бдительными и строго соблюдать ПДД. Отдельно напоминаем, что при поездках на автомобиле необходимо пользоваться ремнями безопасности, чтобы снизить риск тяжких последствий для здоровья в аварийной ситуации. Необходимо воздержаться от телефонных разговоров за рулём — при управлении транспортным средством даже секундная задержка реакции водителя может привести к ДТП», - сказал первый заместитель начальника управления полиции города Алибек Габдуллин.