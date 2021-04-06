РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько аварий за сутки происходит на дорогах Петропавловска

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года зарегистрировали 448 дорожно-транспортных происшествий. В среднем, ежедневно на дорогах города происходят четыре аварии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в результате ДТП участники дорожного движения получают легкий вред здоровью, машины – механические повреждения.

    Одной из частых причин аварий является невнимательность водителей при совершении манёвра.

    «В числе других наиболее распространённых — нарушения очерёдности проезда перекрёстков и несоблюдение дистанции. Убедительно просим всех участников дорожного движения быть бдительными и строго соблюдать ПДД. Отдельно напоминаем, что при поездках на автомобиле необходимо пользоваться ремнями безопасности, чтобы снизить риск тяжких последствий для здоровья в аварийной ситуации. Необходимо воздержаться от телефонных разговоров за рулём — при управлении транспортным средством даже секундная задержка реакции водителя может привести к ДТП», - сказал первый заместитель начальника управления полиции города Алибек Габдуллин.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Другие государственные органы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!