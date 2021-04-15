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    15:14, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько аутизм-центров функционирует в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал о мерах поддержки детей с аутизмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учебники и учебно-методические комплексы, методические рекомендации на казахском и русском языках для педагогов, родителей и других специалистов, работающих с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС), размещены на сайте Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Министерства образования и науки (далее - Центр)», - написал в своем ответе на депутатский запрос Ералы Тугжанов.

    По его словам, в 2020 году Центром разработана Специальная развивающая программа для детей с аутизмом на казахском и русском языках.

    «Она направлена местным исполнительным органам, в организации образования для применения в работе с детьми с РАС. Кроме данной программы разработаны методические рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями, в том числе детей с РАС. В настоящее время создан отдельный вид специальных организаций образования - центры по поддержке детей с аутизмом (на сегодня функционирует 9 аутизм –центров), которые занимаются социализацией в общество детей с РАС», - отметил заместитель Премьер-министра.

    «Данные аутизм –центры являются действующими учебно-методическими и ресурсными центрами, постоянно проводят семинары по повышению квалификации педагогов общеобразовательных и специальных школ, обучают родителей», - заключил Е. Тугжанов.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Образование Общество
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